Groothandel Sligro ziet herstel doorzetten, wel personeelstekort

Groothandelaar Sligro heeft in het tweede kwartaal verder herstel gezien van de coronacrisis. Bedrijven die klant zijn bij Sligro zoals cafés, restaurants, nachtclubs en pretparken zagen de klandizie toenemen en daar profiteerde het groothandelsbedrijf ook van. Tegelijkertijd heeft Sligro moeite om weer op te schalen naar het niveau van voor de coronacrisis door personeelstekorten. Het bedrijf zegt niet altijd het gewenste niveau van dienstverlening te halen.

Ook had Sligro te maken met gestegen prijzen voor energie en ook voor het voedsel dat de groothandel verkoopt. Het bedrijf probeerde prijsverhogingen op te vangen door de eigen efficiency te verbeteren, maar dat lukte maar ten dele. Een groot deel van de prijsverhogingen moest Sligro daarom doorberekenen.

In Nederland nam de omzet in de eerste zes maanden met ongeveer een derde toe tot ruim 1 miljard euro, waar dat een jaar eerder 719 miljoen euro was. Vooral in de bezorging was er veel groei. Ook in België kwam er zo’n derde omzet bij, tot 103 miljoen euro.

Een daling in de afzet van rookwaren drukte wat op de winstmarge. En ook was Sligro meer kwijt aan zijn personeel en logistiek, onder meer door hogere dieselprijzen en de inzet van buitenlandse chauffeurs, die bovendien in hotels moesten worden ondergebracht. Desondanks kon er een nettowinst van 23 miljoen euro de boeken in. Een jaar eerder was dat nog een verlies van 7 miljoen euro.

Sligro rekent erop dat de kosten de rest van het jaar hoog blijven, maar verwacht ook weer efficiënter te kunnen werken als de operatie weer stabiel op een hoger niveau werkt. Desondanks blijft het risico dat de inflatie consumenten noopt het mes in de uitgaven te zetten en dat zou uiteindelijk Sligro ook weer treffen.