Indeed: veel vacatures bij Defensie door oorlog Oekraïne

Van alle sectoren in Nederland heeft Defensie momenteel procentueel het hoogste aantal openstaande vacatures. Het gaat om 150 procent meer vacatures dan voor het uitbreken van de coronacrisis, meldt Indeed, naar eigen zeggen de grootste vacaturesite van Nederland.

“Dit is waarschijnlijk een direct gevolg van de oorlog in Oekraïne. Naar aanleiding van de geopolitieke spanningen is onder andere de discussie aangewakkerd over het personeelstekort waar de Nederlandse defensie mee kampt”, zegt de organisatie. Het aantal vacatures laat volgens Indeed duidelijk zien dat Defensie volop aan het rekruteren is om het personeelstekort op te lossen.

In totaal ligt het aantal openstaande vacatures 40 procent boven het niveau van voor de coronapandemie. Een jaar geleden was dit slechts 10 procent. De laatste maanden was het aantal openstaande vacatures redelijk stabiel.

In de kinderopvang is het aantal vacatures met ongeveer 7 procent afgenomen, na een flinke stijging in het eerste kwartaal van het jaar. “Mogelijk is dit een tijdelijke dip vanwege de zomervakantie. Wel ligt het niveau in de sector op dit moment 29 procent boven het vacatureniveau van voor de pandemie”, aldus Indeed.