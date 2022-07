KLM roept overstappende reiziger op geen koffers mee te nemen

KLM heeft overstappende reizigers die vanuit het buitenland naar Schiphol vliegen opgeroepen om geen koffers mee te nemen. “Het gaat om transferpassagiers die vanaf een Europese bestemming reizen naar een andere Europese bestemming via Amsterdam”, zegt een woordvoerder.

Als de eindbestemming Amsterdam is, of wanneer passagiers vliegen van Amsterdam naar een andere eindbestemming dan is er volgens de zegsman geen probleem. De maatschappij kampt met een storing in het bagagesysteem op Schiphol, bevestigde de woordvoerder na berichtgeving door NH Nieuws. Hij kon nog niet zeggen wanneer de storing is opgelost.

Op de website van de luchtvaartmaatschappij staat dat reizigers binnen Europa alleen maar handbagage kunnen meenemen. “We bieden onze excuses aan voor het ongemak”, aldus KLM.