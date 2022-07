Nikkei licht hoger na rentebesluit Bank of Japan

De aandelenbeurs in Tokio ging donderdag licht vooruit. Beleggers verwerkten het besluit van de Bank of Japan om de rente conform verwachting ongewijzigd te laten om de economie te blijven ondersteunen. De centrale bank schroefde daarbij de verwachting voor de economische groei dit jaar terug van 2,9 procent naar 2,4 procent. De inflatieverwachting voor dit jaar werd verhoogd tot 2,3 procent, van 1,9 procent in april.

De inflatie in Japan ligt daarmee nog altijd veel lager dan in andere delen van de wereld, waardoor de centrale bank de rente nog niet hoeft te verhogen om de inflatie te beteugelen. Veel andere belangrijke centrale banken zoals de Amerikaanse Federal Reserve hebben de rentes al wel verhoogd in de strijd tegen de forse prijsstijgingen. De Japanse yen staat daardoor onder druk ten opzichte van de Amerikaanse dollar en daalde tot het laagste niveau in 24 jaar.

Beleggers keken verder vooral uit naar het belangrijke rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), die de rente in het eurogebied naar verwachting voor het eerst sinds 2011 gaat verhogen. Ook werd gewacht of Rusland de gastoevoer naar Europa via de belangrijke Nord Stream 1-pijplijn weer opstart na afronding van de onderhoudswerkzaamheden. Volgens de exploitant van de pijplijn is de toevoer inmiddels weer hervat.

De Nikkei in Tokio noteerde 0,2 procent in de plus na de forse koerswinst van 2,7 procent een dag eerder. De andere belangrijke Aziatische aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien na de sterke koerswinsten op woensdag. De hoofdindex in Shanghai daalde tussentijds 0,4 procent en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,4 procent. De All Ordinaries in Sydney won 0,1 procent en de Kospi in Seoul klom 0,7 procent. Hyundai steeg ruim 1 procent. De Zuid-Koreaanse autofabrikant boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan kenners hadden verwacht.