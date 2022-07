Taxidienst Didi krijgt in China boete van ruim 1 miljard euro

De Chinese autoriteiten hebben de taxidienst Didi Global een boete van meer dan 8 miljard yuan, omgerekend zo’n 1,2 miljard euro, opgelegd. De boete volgt op een onderzoek, dat een jaar duurde, naar het datagebruik van het bedrijf. De concurrent van Uber zou onder meer illegaal persoonsgegevens van gebruikers hebben verzameld en concurrentieregels hebben geschonden.

De aanpak van Didi door China maakt deel uit van een bredere campagne van Beijing om de machtige technologiesector in het land aan banden te leggen. Zo kreeg eerder onder meer webwinkel Alibaba een hoge boete vanwege machtsmisbruik. De autoriteiten legden ook boetes van 1 miljoen yuan (150.000 euro) per stuk op aan Didi’s voorzitter Cheng Wei en president Jean Liu.

Didi kwam onder vuur te liggen van de Chinese autoriteiten doordat het bedrijf in juni 2021 tegen de wens van Beijing in toch besloot naar de Amerikaanse beurs te gaan. Onder druk van de Chinese regering heeft Didi al besloten zijn beursnotering in New York te beëindigen en werkt het aan een beursgang in Hongkong.