Tesla schiet omhoog op positief gestemd Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten de handel uitgegaan, waarbij vooral de techsector in trek was. Fabrikant van elektrische auto’s Tesla werd bijna 10 procent meer waard na goed ontvangen kwartaalcijfers. Beleggers verwerkten verder de eerste renteverhoging door de Europese Centrale Bank (ECB) sinds 2011.

De Dow-Jonesindex steeg 0,5 procent tot 32.036,90 punten. De brede S&P 500 won 1 procent tot 3998,95 punten en techbeurs Nasdaq eindigde 1,4 procent hoger op 12.059,61 punten.

Tesla was een van de opvallendste stijgers. Het bedrijf van Elon Musk zag de winst in het tweede kwartaal ruimschoots verdubbelen ten opzichte van een jaar geleden, maar boekte wel minder winst dan in het eerste kwartaal. Dat kwam doordat het bedrijf afgelopen kwartaal minder auto’s kon afleveren vanwege de coronalockdowns in China.

Amazon ging 1,5 procent omhoog. Het webwinkelconcern koopt voor 3,5 miljard dollar het zorgbedrijf 1Life Healthcare, dat in abonnementsvorm toegang geeft tot medische zorg en onlinediensten voor de zorg. Het is tot dusver de grootste stap die het techconcern in de zorgmarkt heeft gezet.

Ook maakte de webwinkel bekend zijn eerste elektrische bestelauto’s van het merk Rivian in gebruik te hebben genomen. Die autofabrikant, die geplaagd wordt door zorgen over de productiecapaciteit, steeg op de beurs 4,3 procent.

Didi Global ging bijna 9 procent vooruit. De Chinese autoriteiten hebben de taxidienst een boete opgelegd van meer dan 8 miljard yuan, omgerekend zo’n 1,2 miljard euro. De boete volgt op een onderzoek naar het datagebruik van het bedrijf dat hiermee is afgerond.

AT&T daalde ruim 7,6 procent. Het telecomconcern boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht, maar werd wel iets somberder over de rest van het jaar.

Het effect van de renteverhoging van een half procentpunt door de ECB op de eurokoers was kortstondig. Na de bekendmaking van de forsere dan verwachte rentestap steeg de euro aanzienlijk in waarde ten opzichte van de dollar, maar verspeelde later weer een deel van die winst. De euro was bij het slot van de Amerikaanse handel 1,0213 dollar waard, een stijging van 0,3 procent ten opzichte van de vorige dag.

Een vat Amerikaanse olie werd 3,4 procent minder waard op 96,45 dollar. Brentolie zakte 2,7 procent in prijs tot 104,03 dollar per vat.