Tesla stijgt op Wall Street dankzij beter dan verwachte cijfers

Tesla is donderdag haast 5 procent hoger gezet op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers verwerkten de kwartaalcijfers van de fabrikant van elektrische auto’s, die wat beter uitvielen dan verwacht. Tesla zag de winst in het tweede kwartaal ruimschoots verdubbelen ten opzichte van een jaar geleden, maar boekte wel minder winst dan in het eerste kwartaal. Dat kwam doordat het bedrijf afgelopen kwartaal minder auto’s kon afleveren vanwege de coronalockdowns in China.

Ook werd gereageerd op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). De rente in het eurogebied ging omhoog met 0,5 procentpunt. Het was de eerste verhoging in elf jaar.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,6 procent lager op 31.700 punten. De brede S&P 500 daalde 0,4 procent tot 3943 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent tot 11.873 punten.

Aluminiumproducent Alcoa werd 0,3 procent hoger gezet dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers en de aankondiging voor 500 miljoen dollar aan eigen aandelen te gaan inkopen. Verzekeringsmaatschappij Travelers steeg 0,4 procent na publicatie van de kwartaalresultaten.

United Airlines zakte ruim 9 procent. De luchtvaartmaatschappij keerde afgelopen kwartaal weer terug naar winst dankzij het sterke herstel van de vraag naar tickets na de coronacrisis. Beleggers hadden echter op nog betere resultaten gerekend. Concurrent American Airlines schreef eveneens zwarte cijfers in het tweede kwartaal, na een verlies een jaar geleden. Ook in het derde kwartaal verwacht het bedrijf opnieuw winst te boeken. Het aandeel verloor desondanks 6,8 procent.

AT&T daalde haast 10 procent. Het telecomconcern boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht, maar werd wel iets somberder over de rest van het jaar. Carnival kelderde ruim meer dan 13 procent nadat de cruisemaatschappij had laten weten 1 miljard dollar te willen ophalen met uitgifte van nieuwe aandelen.

Ford dikte 0,8 procent aan. De autofabrikant wil ongeveer 8000 banen schrappen. Het bedrijf denkt daarmee de winst te vergroten en de overstap naar elektrische auto’s te versnellen, meldt Bloomberg op basis van anonieme bronnen.

Didi Global ging 4,6 procent vooruit. De Chinese autoriteiten hebben de taxidienst een boete opgelegd van meer dan 8 miljard yuan, omgerekend zo’n 1,2 miljard euro. De boete volgt op een onderzoek naar het datagebruik van het bedrijf.

De euro was 1,0182 dollar waard, tegen 1,0199 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3,6 procent goedkoper op 96,26 dollar. Brentolie kostte 3,3 procent minder op 103,43 dollar per vat.