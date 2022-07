Weinig animo voor coronasteunregeling starters

De regeling waarmee startende ondernemers een tegemoetkoming van de vaste lasten kunnen aanvragen voor maanden waarin coronaregels golden, is niet in trek bij de starters. Het loket voor deze regeling sluit over minder dan twee weken (op 2 augustus), en nog maar zevenhonderd starters hebben tegemoetkoming aangevraagd.

“Dat is minder dan verwacht”, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De uitvoerder “heeft via allerlei communicatiekanalen geprobeerd starters te bereiken” en hoopt dat meer startende ondernemers zich melden. Daarnaast heeft de RVO brancheorganisaties al opgeroepen hun leden op de hoogte te brengen van de regeling.

Het gaat om ondernemers die in coronatijd zijn gestart met hun bedrijf en in het laatste kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 omzet misliepen door de coronamaatregelen. In tegenstelling tot veel andere coronaregelingen, is deze TVL-regeling voor starters belast. Ondernemers moeten inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betalen.