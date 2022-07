Zuckerberg voor de rechter om rol in privacyschandaal

Mark Zuckerberg, topman van Facebook-moederbedrijf Meta Platforms, wordt opgeroepen om te getuigen in een rechtszaak waarin wordt beweerd dat Facebook gebruikersgegevens illegaal heeft gedeeld. Hij wordt aangeklaagd voor zijn rol in het privacyschandaal rond het bureau voor politieke campagnes Cambridge Analytica. Ook operationeel directeur Sheryl Sandberg moet voor de rechter verschijnen.

Zuckerberg zou hebben bijgedragen aan het lakse toezicht van Facebook op gebruikersgegevens en hebben geholpen bij het opstellen van misleidende privacyovereenkomsten. Zo konden campagnebureau Cambridge Analytica en andere partijen ongeoorloofde toegang krijgen tot gegevens van vele miljoenen Amerikaanse gebruikers.

Donald Trump maakte in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, toen hij Hillary Clinton als tegenstander had, gebruik van Cambridge Analytica om Facebook-gebruikers te ’targeten’. Karl Racine, een aanklager in het district waar de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. onder valt, noemde het incident “het grootste privacyschandaal voor consumenten in de geschiedenis van de natie”.