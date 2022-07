Baas Porsche neemt leiding over bij Volkswagen-concern

Topman Oliver Blume van sportwagenmerk Porsche neemt de leiding over bij moederconcern Volkswagen. Met ingang van september volgt hij Herbert Diess op, die sinds 2018 aan het hoofd staat van de Duitse autogroep.

Waarom er opeens een wisseling van de wacht plaatsvindt bij Volkswagen is niet direct duidelijk. Het besluit over het vertrek van de 63-jarige Diess zou met “wederzijdse instemming” zijn genomen. Voor hij tot de toppositie opklom was Diess topman van het merk Volkswagen en daarvoor werkte hij bij rivaal BMW.

Zijn opvolger Blume is 54 jaar. Hij werkte in het verleden voor de merken Audi, SEAT en Volkswagen. Sinds 2015 is hij de baas bij Porsche. Het is de bedoeling dat hij die positie komende tijd zal blijven bekleden. Anders dan zijn voorganger Matthias Müller bij Porsche, die in 2015 nog zijn rol bij het sportwagenmerk opgaf om hoogste baas van Volkswagen te worden, krijgt Blume dus een dubbelrol.

Porsche, ook wel bekend als Porsche AG, werd opgezet in 1931 door Ferdinand Porsche. Hij heeft in de jaren 30 ook de eerste Volkswagen ontworpen in opdracht van het naziregime. In de loop van hun bestaan hebben de twee autofabrikanten altijd nauwe banden gehad. Maar het sportwagenmerk is pas zo’n tien jaar onderdeel van de Volkswagen Group, waartoe bijvoorbeeld ook Audi, Lamborghini en Bentley behoren.