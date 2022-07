Bundesbank: inflatie kan in september weer stijgen

De inflatie in Duitsland kan in september weer gaan stijgen omdat dan verschillende tijdelijke maatregelen van de overheid om de inflatie te drukken aflopen. Dat zegt de Duitse centrale bank in zijn maandrapport. Zo heeft de overheid onder meer accijnzen op autobrandstoffen tijdelijk verlaagd en een goedkoop ov-ticket ingevoerd om zo huishoudens te helpen met de sterk gestegen prijzen.

Dankzij die maatregelen zwakte de inflatie in de grootste economie van Europa vorige maand wat af, al blijft die op een hoog niveau, vooral aangejaagd door de sterk gestegen energieprijzen. De Bundesbank vreest dan ook dat als die maatregelen ten einde lopen, de inflatie weer zal gaan oplopen.

De Bundesbank meldde verder dat de zorgen over een mogelijke stop van de Russische gastoevoer naar Duitsland op de economie drukken. In juni werd de groeiverwachting voor de economie van Duitsland voor dit jaar nog meer dan gehalveerd door de Bundesbank, vooral omdat de koopkracht van huishoudens hard wordt geraakt door de hoge inflatie.