Duitsland neemt fors belang in noodlijdend energiebedrijf Uniper

Duitsland neemt een belang van 30 procent in het noodlijdende energiebedrijf Uniper. De Duitse staat betaalt daar ongeveer 267 miljoen euro voor of 1,70 euro per aandeel. Dat is aanzienlijk minder dan de marktwaarde van een aandeel Uniper. Dat kostte vrijdagmiddag op de beurs in Frankfurt iets minder dan 11 euro.

Verder verschaft Duitsland Uniper een lening van 7,7 miljard euro. Die is ook om te zetten in aandelen en de huidige Finse grootaandeelhouder Fortum krijgt het recht om een deel van die lening over te nemen van Duitsland. Fortum ziet zijn belang van 80 procent van Uniper door het reddingsplan afnemen tot 56 procent.

Ook krijgt Uniper meer krediet van de Duitse staatsinvesteringsbank KfW. De limiet voor leningen aan het energiebedrijf werd verhoogd naar 9 miljard euro.

Uniper kwam in de problemen doordat Rusland de gasleveringen via de Nord Stream-pijplijn afkneep. Toen Gazprom nog maar 40 procent van de normale hoeveelheid gas door de leiding stuurde, kreeg Uniper niet meer genoeg gas om aan al zijn leveringsverplichtingen te voldoen. Het bedrijf moest daarop gas bij gaan kopen op de vrije markt, maar de prijzen daarvan lagen veel hoger dan wat Uniper aan Gazprom betaalde via een langetermijncontract. De prijzen op de vrije markt lagen veelal ook hoger dan wat klanten van Uniper voor hun gas betaalden.