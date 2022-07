Energiebedrijf Vattenfall heeft profijt en last van hoge prijzen

Het van oorsprong Zweedse energiebedrijf Vattenfall heeft in het tweede kwartaal zowel geprofiteerd van de hoge energieprijzen als er last van gehad. Klanten, onder meer in Nederland, betaalden meer voor de energie die ze van het bedrijf afnamen. Tegelijkertijd werd er minder gas verkocht door warmer weer en consumenten en bedrijven die energie probeerden te besparen.

Bovendien moest Vattenfall zelf ook meer uitgeven om gas en kolen in te kopen. Daarnaast werden uitstootrechten voor CO2 duurder. Daar staat dan wel weer tegenover dat er weer nieuwe windparken in gebruik konden worden genomen waardoor Vattenfall steeds meer schone energie produceert. Ook is het bedrijf bezig om meer kernenergie in Zweden op te wekken. Dat kan bij de centrale in Forsmark zonder grote technische aanpassingen.

In totaal kwam de omzet van Vattenfall uit op 48,2 miljard Zweedse kronen, omgerekend zo’n 4,6 miljard euro. De winst zakte ten opzichte van vorig jaar met zo’n twee derde naar omgerekend zo’n 406 miljoen euro. Die winstdaling had grotendeels te maken met een vergoeding die Vattenfall vorig jaar van Duitsland kreeg voor het sluiten van een kerncentrale in dat land.