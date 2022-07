Gastoevoer door pijplijn Nord Stream blijft constant

De gastoevoer door de Nord Stream 1-pijplijn heeft zich in de loop van donderdag gestabiliseerd. Ook in de nacht is de gasstroom door de leiding van Rusland naar Duitsland via de Oostzee constant gebleven, meldt exploitant Nord Stream AG. De levering ligt, net als voor de geplande sluiting voor onderhoud, op zo’n 40 procent van het normale niveau.

Volgens de exploitant van de pijplijn komt er nu een constante stroom gas door Nord Stream 1 die goed is voor ruim 29 gigawattuur per uur. Dat komt neer op 700 gigawattuur energie per etmaal.

Nord Stream 1 lag sinds begin vorige week tien dagen stil vanwege gepland onderhoud. In het Westen bestond de angst dat Rusland de gaskraan na het onderhoud nog verder dicht zou gaan draaien of dat het land de gastoevoer zelfs helemaal zou afsluiten.