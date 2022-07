Havenbedrijf Rotterdam komt met nieuwe overslagcijfers

Het Havenbedrijf Rotterdam komt vrijdag met cijfers over de overslag in de afgelopen maanden naar buiten. Daarbij is het vooral de vraag in hoeverre de sancties tegen Rusland doorwerken in de haven.

In mei waarschuwde haventopman Allard Castelein nog dat de maatregelen meer en meer zou worden gevoeld. Daarbij zei hij ook dat de gevolgen in de loop van het jaar waarschijnlijk significanter zouden zijn.

De omvangrijke import van olie en olieproducten in Rotterdam werd op dat moment nog niet of nauwelijks geraakt door sancties. Maar de export en overslag van containers leed al wel onder de onzekerheid als gevolg van de oorlog en de sancties.

De Europese Unie kondigde vorige maand ook echt een verbod aan op de import van Russische olie die via zee wordt aangevoerd. De ban moet nog ingaan, maar veel bedrijven en organisaties bereiden zich er nu al op voor omdat ze het straks toch zonder de Russische olie moeten stellen.

Economen van ING kwamen onlangs met een vergelijkbare voorspelling als Castelein. Ze wezen erop dat de haven een belangrijk doorvoerpunt was voor containers van en naar Rusland. Maar die functie valt naar verwachting steeds verder weg in de loop van dit jaar.

De Rotterdamse haven handelde in het eerste kwartaal van dit jaar nog 1,5 procent minder goederen af dan in de eerste drie maanden van vorig jaar. Na een “uitstekend” begin van het jaar begon het handelsvolume na de oorlogsuitbraak toch af te nemen.

Ook bleek na de eerste drie maanden dat ijzererts in de haven minder verhandeld werd door een afgenomen vraag vanuit vooral Duitse staalfabrieken. Staalfabrieken produceerden minder door verstoringen in de toeleveringsketen en de flink opgelopen energiekosten, en daarom hadden ze minder ijzererts nodig.