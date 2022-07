Koerssprong Thuisbezorgd-moeder helpt AEX verder vooruit

De AEX-index op het Damrak wist zich vrijdag steviger boven de 700 punten te nestelen. Just Eat Takeaway, de eigenaar van de Thuisbezorgd.nl, werd 12 procent hoger gezet na een goed ontvangen handelsupdate van de Duitse concurrent Delivery Hero.

MidKapper Flow Traders (min 11 procent) ging daarentegen in de uitverkoop. De flitshandelaar zag de handelsinkomsten afgelopen kwartaal dalen ten opzichte van het eerste kwartaal, doordat er minder werd gehandeld door beleggers. Ook de winst nam flink af.

Beleggers kauwen daarnaast nog na op de verrassend grote renteverhoging van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag. Ook verwerkten de markten tegenvallend nieuws uit de eurozone. De economische activiteit in het eurogebied liet in juli een onverwachte krimp zien, waarmee de kans op een recessie later dit jaar lijkt te zijn toegenomen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent hoger op 708,60 punten. De graadmeter wist donderdag voor het eerst sinds 8 juni weer boven de 700 punten te sluiten. De MidKap won 0,4 procent tot 929,48 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,4 procent.

Naast Just Eat Takeaway stond vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield in de kopgroep van de AEX met een winst van 3,7 procent. Verfconcern AkzoNobel steeg 1,9 procent dankzij een koopadvies door analisten van Jefferies. ASMI (plus 1,9 procent) zette de opmars voort. Het chipbedrijf won donderdag al 14 procent dankzij sterke kwartaalcijfers. ING was de grootste daler met een min van 1,6 procent.

In Frankfurt steeg Delivery Hero 13 procent. De maaltijdbezorger verwacht dat het verlies dit jaar lager zal uitvallen dan eerder gedacht. Ceconomy kelderde 25 procent. Het Duitse moederbedrijf van elektronicaketens MediaMarkt en Saturn verlaagde zijn verwachtingen voor het gehele jaar. Door de hoge inflatie en de stijgende energiekosten is de stemming onder consumenten volgens het bedrijf sterk verslechterd in de afgelopen weken.

Danske Bank verloor 2,6 procent in Kopenhagen. De Deense bank stelt de uitkering van het dividend opnieuw uit in afwachting van de onderhandelingen tussen de Deense en Amerikaanse autoriteiten over een groot witwasschandaal waarbij de bank betrokken was. De bank hangt daardoor een miljardenboete boven het hoofd. In Parijs won TotalEnergies 0,2 procent. Het olie- en gasconcern gaat de benzineprijzen aan de Franse pompstations ook na de zomer verlagen om consumenten tegemoet te komen.

De euro was 1,0156 dollar waard, tegen 1,0195 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 95,63 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 103,31 dollar per vat.