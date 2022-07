Minister VS: afhankelijkheid van halfgeleiders Taiwan ‘onhoudbaar’

De Amerikaanse afhankelijkheid van computerchips uit Taiwan is “onhoudbaar”. Dat heeft de Amerikaanse minister van Handel Gina Raimondo gezegd op een conferentie. Volgens haar moet dan ook snel werk worden gemaakt van uitbreiding van de chipproductie in de Verenigde Staten. De regering van president Joe Biden wil meer dan 50 miljard dollar uittrekken voor een versterking van de binnenlandse chipindustrie.

Volgens Raimondo is die afhankelijkheid van Taiwanese halfgeleiders ook onveilig voor de VS. Door de spanningen tussen China en Taiwan zijn er zorgen dat bij een eventueel conflict de leveringen van chips door Taiwanese producenten als bijvoorbeeld TSMC geraakt kunnen worden. In het Amerikaanse Congres wordt momenteel gepraat over de Chips Act van Biden. Dat investeringsplan moet nog worden goedgekeurd in het Congres, maar de Republikeinen liggen dwars.

Voormalig minister van FinanciĆ«n Larry Summers zei op het evenement in Aspen in de staat Colorado dat de Amerikaanse afhankelijkheid van Taiwanese chips te vergelijken is met de Europese afhankelijkheid van Russisch aardgas en dat de VS het steunplan voor de eigen chipproductie vanwege geopolitieke redenen moeten doorzetten. “Mensen kijken naar Duitsland en denken dan: hoe kunnen ze zo afhankelijk zijn van Russisch gas. Ze zullen naar ons kijken en zeggen: hoe kunnen wij zo afhankelijk zijn van Taiwanese chips”, zei Summers op de bijeenkomst.