Moederbedrijf MediaMarkt somberder gestemd over verkoop

Het Duitse winkelconcern Ceconomy, moederbedrijf van de elektronicaketens MediaMarkt en Saturn, is somberder gestemd over de verkoop in het lopende boekjaar. Het bedrijf zegt dat de economische omstandigheden merkbaar zijn verslechterd, met een snel dalend consumentenvertrouwen en een hardnekkig hoge inflatie. Consumenten in met name Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zijn daardoor voorzichtiger geworden met hun uitgaven aan elektronica. Op de beurs in Frankfurt ging het aandeel Ceconomy hard onderuit na de waarschuwing.

Ceconomy denkt nu dat de omzet, aangepast voor wisselkoerseffecten, dit lopende boekjaar vergelijkbaar zal zijn met het bedrag van vorig jaar, toen de omzet uitkwam op 21,4 miljard euro. Eerder werd op een lichte stijging gerekend. Ook waarschuwde Ceconomy voor een daling van de brutowinst, terwijl het concern eerder nog op een flinke winststijging had gerekend. De onderneming denkt dat de uitdagende marktomstandigheden ook na afloop van dit lopende boekjaar zullen aanhouden.

Op basis van voorlopige cijfers zette Ceconomy in het afgelopen kwartaal een omzet in de boeken van 4,6 miljard euro. Dat is wel meer dan een jaar eerder, maar volgens het concern was in de loop van het kwartaal een duidelijke afzwakking van de verkopen te zien.