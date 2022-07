Rabobank rekent geen negatieve rente meer aan klanten

Rabobank gaat klanten geen negatieve rente meer in rekening brengen. Per 1 augustus schaft de bank de negatieve rente volledig af. De stap volgt op de renteverhoging van 0,5 procentpunt van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag. Met de rentestap is een einde gekomen aan een periode van acht jaar van negatieve rente in de eurozone.

In juni kondigde Rabobank aan de negatieve creditrente per 1 augustus te verlagen naar 0,25 procent negatief. Maar de negatieve rente verdwijnt nu dus helemaal. Topman Wiebe Draijer zegt blij te zijn dat de bank eerder dan verwacht kan stoppen met de negatieve rente. “We vinden een negatieve rente een onwenselijk verschijnsel voor onze klanten en voor de economie als geheel. Het financiĆ«le systeem is niet ingericht op een situatie waarin rentes langdurig negatief zijn”, aldus de topbankier.

De renteaanpassing zal gelden voor klanten met een betaalrekening of variabele rente spaarrekening met een saldo boven de 100.000 euro. De wijziging geldt ook voor nieuwe inleggen op Rabo GroenSparen en voor inleggen die langer dan een jaar geleden zijn gedaan.

Voor rekeningen met een saldo tot en met 100.000 euro verandert er niets. Op particuliere spaarrekeningen met een variabele rente vergoedt Rabobank tot en met 100.000 euro nog steeds een rente van 0,01 procent. Op particuliere betaalrekeningen blijft de rente voor tegoeden tot en met 100.000 euro 0 procent. Voor zakelijke klanten gelden dezelfde tarieven.