TotalEnergies belooft langer lagere benzineprijzen in Frankrijk

TotalEnergies gaat de benzineprijzen in Frankrijk langer laag houden. In september en oktober geeft het Franse olie- en gasconcern bij tankstations in het eigen land een korting van 20 cent per liter. In november en december wordt dat een korting van 10 cent per liter.

Eerder gaf TotalEnergies al toe aan politieke druk om de prijzen in de zomerperiode te verlagen. Toen gaf het bedrijf aan 12 cent per liter af te halen van de prijs voor benzine en diesel bij tankstations langs de snelweg.

Minister van Financiƫn Bruno Le Maire verwelkomde de nieuwe beslissing van TotalEnergies. Hij stelde dat Frankrijk ook openstaat om de accijnzen op brandstoffen verder te verlagen.

Eerder stelde Le Maire al dat bedrijven voorlopig geen last krijgen van belastingverhogingen, maar combineerde hij dat met een oproep om te helpen de koopkracht van Fransen in stand te houden. Belastingverhogingen waren volgens hem nu niet zinvol omdat het geld dat daarmee wordt opgehaald niet direct naar de bevolking gaat, terwijl die nu een koopkrachtprobleem heeft.