KLM: nog niet alle door storing achtergebleven koffers terecht

Nog niet alle koffers die deze week op Schiphol achterbleven door een storing bij het bagagesysteem zijn weer terecht bij de eigenaren. Luchtvaartmaatschappij KLM is nog bezig om alle koffers op de juiste bestemming te krijgen.

Een woordvoerster van KLM zei dat het om een “groot aantal” koffers gaat dat nog opgestuurd moet worden, maar kon geen precies cijfer geven. “Er is een deel nagestuurd en we doen ons uiterste best om ook de overige koffers zo snel mogelijk bij de passagiers te krijgen.”

Woensdag ontstond een probleem met het bagagesysteem van Schiphol. Een dag later besloot KLM dat de overstappers op Schiphol die tussen twee Europese bestemmingen reisden geen ruimbagage konden inchecken. Dit moest ruimte bieden om zoveel mogelijk koffers na te kunnen zenden die door de storing waren achtergebleven. Vrijdag was het voor alle KLM-passagiers weer mogelijk om bagage in te checken. KLM benadrukte dat het bagagesysteem niet in beheer is van de luchtvaartmaatschappij zelf.

Door personeelstekorten, drukte en veel gemiste vluchten zijn er al langer problemen met bagage op Schiphol. Daardoor ontstond onlangs een grote hoop verweesde koffers op de luchthaven, met soms wel duizenden bagagestukken.