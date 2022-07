Tata Steel dreigt met sluiten staalfabriek in Verenigd Koninkrijk

Het Indiase staalconcern Tata Steel sluit mogelijk zijn fabriek in Port Talbot, de grootste staalfabriek van het Verenigd Koninkrijk. Tata heeft al langer gezegd dat overheidssteun nodig is om het hoogovencomplex open te houden en wil 1,5 miljard pond aan steun om te vergroenen.

Natarajan Chandrasekaran, voorzitter van moederbedrijf Tata Group, zegt in een interview met de Financial Times dat hij binnen twaalf maanden duidelijkheid wil van de regering. “Als dit uitblijft, zullen we moeten kijken naar de sluiting van locaties”, vertelde hij de zakenkrant.

In het Welshe Port Talbot werken zo’n 4000 mensen voor Tata Steel. Voorheen viel de staalfabriek onder dezelfde Europese divisie als Tata Steel Nederland, maar sinds vorig jaar is het Nederlandse deel een op zichzelf staand dochterbedrijf binnen het Indiase concern.

Volgens de Financial Times, dat zich beroept op ingewijden, wil minister voor Economische Zaken Kwasi Kwarteng staalfabrikanten in het Verenigd Koninkrijk helpen om minder CO2 uit te stoten. Ook Tata zou daarbij hulp kunnen krijgen. Maar de uiteindelijke keuzes op dat vlak zijn aan de toekomstige premier.