Beursweek met veel bedrijfsresultaten en rentebesluit Fed

De aandacht van beleggers zal de komende handelsweek vooral uitgaan naar een grote hoeveelheid bedrijfsresultaten en een nieuw rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. Zo komen de grote techbedrijven Microsoft, Meta (Facebook), Apple, Amazon en Alphabet (Google) met cijfers naar buiten. Op de aandelenbeurs in Amsterdam publiceren onder meer zorgtechnologieconcern Philips, levensmiddelenproducent Unilever, telecomonderneming KPN, uitzender Randstad, olie- en gasconcern Shell en luchtvaartcombinatie Air France-KLM hun kwartaalberichten.

Andere bedrijven op Beursplein 5 die de komende week inzage geven in hun prestaties zijn tankopslagbedrijf Vopak, fitnessketen Basic-Fit, muziekmaatschappij Universal Music Group, staalfabrikant ArcelorMittal, bodemonderzoeker Fugro, advies- en ingenieursbureau Arcadis, vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield, bouwer Heijmans en verlichtingsproducent Signify.

Grote namen uit het buitenland die eveneens cijfers over de afgelopen periode publiceren zijn bijvoorbeeld Coca-Cola, McDonald’s, Ryanair, Mercedes-Benz, Deutsche Bank, UBS, Boeing, Ford, Airbus, Volkswagen, NestlĂ©, Pfizer, TotalEnergies, Renault, Credit Suisse en BNP Paribas.

De Fed komt woensdag met een rentebesluit. Naar verwachting gaat de Amerikaanse centrale bank de rente dan opnieuw met 0,75 procentpunt verhogen om zo de hoge inflatie tegen te gaan. Vorige week kwam de Europese Centrale Bank (ECB) nog met een renteverhoging van 0,5 procentpunt. Dat was de eerste renteverhoging door de ECB sinds 2011.

Verder worden ook belangrijke macro-economische gegevens gepubliceerd. Zo maakt het Europese statistiekbureau Eurostat voorlopige cijfers bekend over de inflatie in de eurozone in juli. In de Verenigde Staten staat een voorlopige schatting over de economische groei in het tweede kwartaal op de rol. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt cijfers over onder meer de inflatie, detailhandel en de producentenprijzen in Nederland.

De Amsterdamse AEX-index eindigde vrijdag met een klein plusje op 705,04 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,3 procent. Op de effectenbeurzen in New York waren juist koersdalingen tot 1,9 procent te zien.