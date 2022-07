Acties bij veerdienst Texel definitief van baan door nieuwe cao

Acties bij de veerdienst tussen Den Helder en Texel zijn definitief van de baan nu er volgens vakbond FNV een nieuwe cao is gesloten met rederij TESO, die de veerdiensten naar het Waddeneiland verzorgt. FNV zegt dat de leden unaniem akkoord zijn gegaan met een aangepast voorstel van TESO, nadat twee eerdere voorstellen waren weggestemd.

De cao geldt voor circa 130 werknemers van TESO. Zij krijgen onder meer een loonsverhoging en er zijn andere afspraken gemaakt over bijvoorbeeld pensioenen. De nieuwe cao heeft een looptijd van twee jaar en gaat, met terugwerkende kracht, in per 1 januari 2022. “Ik ben echt heel trots op onze leden”, zegt FNV-bestuurder Lutz Kressin in een verklaring. “Ze zijn eensgezind en vastberaden gaan staan voor hun rechten, met als resultaat een cao die recht doet aan hun inzet. En de werkgever is met het overgrote deel van de eisen uit het ultimatum, dat de FNV op 16 juni aan TESO stelde, akkoord gegaan.”

De veerboten van TESO zijn de enige manier om met de auto, motor of fiets van het vasteland naar Texel te reizen.