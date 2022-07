Apple geeft bij hoge uitzondering korting op Chinese iPhones

Techbedrijf Apple geeft bij hoge uitzondering korting op iPhones en aanverwante producten voor de telefoons. Maar alleen in China. Kopers krijgen korting van 29 juli tot en met 1 augustus, en voorafgaand aan de lancering van nieuwe telefoontoestellen in september. Apple staat erom bekend zelden kortingen te geven.

Het concern schaaft tot 600 yuan, omgerekend bijna 90 euro, van de verkoopprijs af van de bestverkopende iPhone-13 Pro-modellen, valt te lezen in een aankondiging op de website. Behalve telefoons komen ook bepaalde AirPods-oortjes en Apple Watch-horloges in de uitverkoop.

Met de kortingen probeert Apple waarschijnlijk spullen kwijt te raken uit de overgebleven voorraden die zijn ontstaan omdat Chinezen door de lockdowns niet hebben kunnen winkelen. De Chinese economie heeft een klap gehad van nieuwe lockdowns in bijvoorbeeld Shanghai en Beijing als gevolg van het coronavirus.

In het tweede kwartaal, toen China nog volop last had van lockdowns, daalde het aantal verkochte smartphones wereldwijd met zo’n 9 procent, becijferde onderzoeksbureau Canalys. Dat kwam onder meer door verminderde vraag van consumenten, inflatie en problemen in de bevoorradingsketen. Chinese bedrijven hadden daar het meeste last van, zoals smartphonemakers Xiaomi en Oppo. Bij Apple daarentegen steeg in juni volgens nationale statistieken het aantal telefoons dat het bedrijf aan winkels en klanten leverde.