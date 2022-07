De Hypotheekshop voorziet mogelijke daling hypotheekrente

Na de “ongekende” stijging van de hypotheekrente in de eerste helft van dit jaar zouden de rentetarieven in de rest van het jaar wel weer kunnen gaan dalen, stelt De Hypotheekshop. Dat komt volgens de organisatie door een mogelijk naderende recessie, waardoor de marktrente al sinds een week of vijf niet meer stijgt.

Daarnaast neemt de concurrentie tussen de ruim veertig geldverstrekkers de komende maanden verder toe, als gevolg van de teruglopende woningmarkt. “Juli stevent af op het laagste aantal hypotheekaanvragen sinds december 2018. Een belangrijke oorzaak daarvoor is de opgelopen rente, waardoor oversluiten voor veel mensen niet meer gunstig is. Daarnaast daalt ook het aantal aanvragen in verband met de aankoop een woning, zowel voor starters als voor doorstromers”, aldus De Hypotheekshop.

“De tweede helft van dit jaar zou weleens een heel ander beeld kunnen laten zien dan dat van de eerste zes maanden. De hypotheekrente steeg tot nog toe met ongeveer 2,5 procentpunt, historisch gezien een ongekende stijging. De toename werd veroorzaakt door oplopende marktrente, de rente op staatsleningen, die geldt als maatstaf voor de hypotheekrente”, aldus de hypotheekorganisatie.

Consumenten die willen inspelen op een daling van de hypotheekrente kunnen bij bepaalde hypotheken kiezen voor een ‘dagrente’. Daarmee komt de consument onder voorwaarden in aanmerking voor een lagere rente als de hypotheekrente na uitbrengen van de offerte is gedaald. Ook kunnen kopers een variabele rente overwegen.