Koopkrachtakkoord is volgens FNV nog haalbaar vóór Prinsjesdag

Het moet haalbaar zijn voor vakbonden, werkgevers en kabinet om vóór Prinsjesdag nog een sociaal akkoord te sluiten over het verbeteren van de koopkracht. Dat is binnen twee maanden al en nu is politiek Den Haag nog met reces. “Maar als de politieke wil er is, dan is dat zeker mogelijk”, zegt FNV-bestuurslid Petra Bolster.

Vanwege de hoge inflatie is ingrijpen volgens haar heel hard nodig. Sinds de Russische inval in Oekraïne lopen de prijzen in rap tempo op, waardoor de koopkracht erg verslechtert. De situatie is volgens Bolster zo somber dat mensen die niet veel verdienen soms niet meer naar de dokter gaan als dat nodig is. Dan moeten ze namelijk hun eigen risico aanschrijven.

Een sociaal akkoord zou kunnen helpen om de problemen op te lossen, zegt Bolster. De salarissen en vooral het minimumloon moeten volgens haar omhoog en de verdeling van de welvaart zou anders moeten. Over zo’n totaalpakket zou FNV graag afspraken willen maken. Bolster benadrukt dat een sociaal akkoord geen doel op zich is, het gaat om de oplossingen.

FNV vindt dat Nederland al langer kampt met een scheefgroei. “Mensen werken steeds meer, maar zien daar steeds minder voor terug. Ondertussen rijzen de bedrijfswinsten de pan uit”, stelt Bolster. Zij wil dat de winstbelasting voor bedrijven omhoog gaat. Dan komt er bij de overheid extra geld binnen dat dan weer kan worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld de zorg.

Of de werkgevers over de winstbelasting net zo denken, valt te betwijfelen. Maar werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft er de voorbije weken geen geheim van gemaakt ook graag afspraken te maken met sociale partners over het economisch beleid en deze onzekere tijden. Het overleg daarover gaat in augustus verder, zegt een woordvoerder.

De roep om een sociaal akkoord klinkt inmiddels breder. Maandag pleitte Niek Jan van Kesteren, CDA-senator en oudgediende in de overlegpolder, in De Telegraaf voor zo’n polderoplossing. “We staan aan de vooravond van een enorme financiële klap”, verklaarde hij. “Een sociaal akkoord zou mensen daarvoor kunnen behoeden.”