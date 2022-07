Kremlin: meer gas door Nord Stream zodra turbine is geïnstalleerd

Zodra een onderhouden gasturbine voor de Nord Stream-gaspijplijn aan Rusland is teruggegeven wordt die meteen geïnstalleerd. Daarna kan er zoveel gas “als technologisch mogelijk” is door de leiding onder de Oostzee wordt gepompt, heeft Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov gezegd. Daarmee lijkt hij aan te geven dat Rusland dan het gasvolume op zal voeren.

De hoeveelheid gas die door de pijplijn van Rusland naar Duitsland wordt gevoerd is al weken een heikel punt. Vorige maand verlaagde Rusland de gastoevoer met 60 procent. Volgens dat land was dat nodig door de turbine, die vanwege sancties in Canada vast zat. Daar werd het apparaat onderhouden door het Duitse concern Siemens.

Peskov hield direct ook een slag om de arm, want volgens hem is er meer Nord Stream-apparatuur die aan onderhoud toe is. Europa verwijt Moskou gas in te zetten als politiek drukmiddel. Moskou ontkent dat verwijt en zegt dat de Europese landen de gevolgen merken van de sancties die zij zelf hebben ingesteld tegen Rusland.