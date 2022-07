Maker apenpokkenvaccin wil rond de klok gaan produceren

Het Deense vaccinbedrijf Bavarian Nordic wil de productie van zijn apenpokkenvaccin opvoeren. De onderneming wil dat gaan doen door 24 uur per dag te gaan produceren. Bavarian Nordic is het enige bedrijf met een goedgekeurd vaccin dat specifiek op apenpokken is gericht.

Momenteel heeft Bavarian Nordic capaciteit voor de productie van 30 miljoen vaccins per jaar, zowel de apenpokkenvaccins als vaccins voor andere ziektes. Met extra nachtdiensten en andere aanpassingen moet die capaciteit groter worden. Het bedrijf, dat de productietijden van zijn fabriek al heeft opgerekt, heeft overigens nog geen bestellingen van overheden hoeven weigeren.

In geval van nood kan Bavarian Nordic het maken van de vaccins ook aan andere vaccinproducenten uitbesteden. “Maar dat duurt lang en zou duur zijn”, aldus een zegsman van het bedrijf. “Dit product is niet iets dat gemakkelijk kan worden gekopieerd, dus het is zeer onwaarschijnlijk dat iemand anders dan wij snel meer kan produceren.”

Apenpokken zijn door de Wereldgezondheisdorganisatie (WHO) dit weekeinde uitgeroepen tot “een internationaal gevaar voor de volksgezondheid”, het hoogste waarschuwingsniveau van de organisatie.