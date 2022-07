Philips stevig onderuit op beurs na verlaging omzetverwachting

Het aandeel Philips ging maandag stevig onderuit op de aandelenbeurs in Amsterdam na bekendmaking van de kwartaalcijfers. Het zorgtechnologiebedrijf kampte afgelopen kwartaal met de coronalockdowns in China en leveringsproblemen. Door die tegenwind is Philips negatiever geworden over de omzet voor heel dit jaar. Ook biotechnoloog Galapagos had het lastig op Beursplein 5 na een verkoopadvies door zakenbank Jefferies.

De Amsterdamse AEX-index eindigde 0,3 procent hoger op 707,01 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 928,03 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 0,4 procent, maar de DAX in Frankfurt verloor 0,3 procent.

Philips was de grootste daler bij de hoofdfondsen, met een min van 7,7 procent. Het bedrijf gaat met de Amerikaanse justitie praten over geƫiste verbeteringen voor zijn Amerikaanse fabrieken. Vorig jaar kwamen problemen met slaapapneuapparaten van Philips aan het licht. Het isolatieschuim in die apparaten kon afbrokkelen met mogelijke gezondheidsproblemen voor gebruikers als gevolg. Philips moet in totaal 5,5 miljoen apparaten vervangen. Inmiddels zijn 3 miljoen vervangende apparaten geproduceerd.

Just Eat Takeaway verloor 3 procent na een verlaging van het koersdoel door Deutsche Bank. Vrijdag won de eigenaar van Thuisbezorgd.nl nog bijna 14 procent na een positieve handelsupdate van de Duitse branchegenoot Delivery Hero. Levensmiddelenconcern Unilever en uitzender Randstad, die dinsdag de boeken openen, stegen tot 0,8 procent. ING was de grootste stijger in de AEX met een plus van 2,6 procent.

In de MidKap bungelde Galapagos onderaan met een min van meer dan 7 procent. Verzekeraar ASR was koploper bij de middelgrote fondsen op het Damrak met een plus van 1,4 procent.

In Dublin zakte Ryanair 0,1 procent. De Ierse budgetvlieger boekte afgelopen kwartaal weer winst na een fors verlies in dezelfde periode vorig jaar. Volgens financieel directeur Neil Sorahan is het herstel na de coronacrisis nog wel broos. In Frankfurt leverde Volkswagen 1,3 procent in. Topman Oliver Blume van sportwagenmerk Porsche volgt in september Herbert Diess op, die sinds 2018 aan het hoofd staat van de Duitse autogroep.

De euro was 1,0214 dollar waard, tegen 1,0217 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent meer, op 96,47 dollar. Brent-olie werd 1,8 procent duurder op 105,03 dollar per vat.