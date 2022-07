Ryanair buigt verlies om in winst, maar herstel blijft ‘broos’

Ryanair is het gelukt om afgelopen kwartaal weer winst te maken, waar in dezelfde periode vorig jaar nog een stevig verlies in de boeken ging. Volgens financieel directeur Neil Sorahan is het herstel uit de coronacrisis bij de Ierse prijsvechter nog wel “broos”. De vraag naar vliegtickets blijft “onderhevig” aan de nieuwsstromen rond corona en de oorlog in Oekraïne.

Ryanair vervoerde in de voorbije periode 45,5 miljoen passagiers, waar een jaar terug nog maar 8,1 miljoen mensen met de maatschappij vlogen. Daardoor verzevenvoudigde de omzet tot 2,6 miljard euro. Onder de streep bleef daarvan 170 miljoen euro over. In hetzelfde kwartaal vorig jaar was nog sprake van 273 miljoen euro verlies.

Ryanair heeft zijn capaciteit deze zomer opgevoerd tot boven het niveau van voor de Covid-pandemie in een poging marktaandeel te winnen. Vergeleken met andere maatschappijen heeft Ryanair relatief weinig last van personeelstekorten op grote luchthavens. Mogelijk speelt daarbij mee dat de maatschappij ook veel vliegt op kleinere vliegvelden.

Dat laatste kon evenwel niet verhinderen dat ook Ryanair de laatste tijd vluchten moest schrappen. Dat komt door stakingen. Zo legden Belgische piloten afgelopen weekend hun werk neer. Die Belgische annuleringen raakten volgens Ryanair ruim 13.000 passagiers. Ook Spaans personeel van Ryanair staakte recent vanwege onvrede over de arbeidsvoorwaarden.

De maatschappij durft geen inschattingen te maken voor de resultaten in de rest van het jaar. Daarvoor is de onzekerheid nog te groot. Nieuwe coronaontwikkelingen en de oorlog in Oekraïne zouden de vraag naar vliegtickets zomaar weer onder druk kunnen zetten. Ryanair had een paar maanden terug laten weten in zijn nieuwe boekjaar wel weer te hopen op winst, nadat het vorige jaar nog met rode cijfers eindigde.