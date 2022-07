Shell zet ontwikkeling Jackdaw-gasveld in Noordzee door

Olie- en gasconcern Shell heeft een definitief investeringsbesluit genomen voor de ontwikkeling van het Jackdaw-aardgasveld in het Britse gedeelte van de Noordzee. Dat veld op circa 250 kilometer voor de kust van het Schotse Aberdeen moet voldoende gas gaan produceren om 1,4 miljoen Britse woningen van warmte te voorzien, aldus Shell.

Exacte details over de investering werden niet gemeld door Shell, maar het concern zou naar verluidt 500 miljoen pond, omgerekend 590 miljoen euro, willen steken in de ontwikkeling van Jackdaw. In juni kreeg Shell goedkeuring voor de ontwikkeling van Jackdaw van de Britse autoriteiten. Eerder had de Britse toezichthouder het project uit milieuoverwegingen nog geblokkeerd. Maar door de sterk gestegen energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne wil het Verenigd Koninkrijk meer werk maken van de binnenlandse productie van olie en gas.

Het Jackdaw-project moet in de loop van dit decennia gas gaan produceren. De piekproductie wordt door Shell geraamd op het equivalent van 40.000 vaten olie per dag. Shell neemt maatregelen om de uitstoot van Jackdaw tegen te gaan door CO2 op te vangen en op te slaan. Het bedrijf wil de komende tien jaar tussen de 20 miljard tot 25 miljard pond investeren in de Britse energiesector.