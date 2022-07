Aandacht voor resultaten Unilever en Randstad op Damrak

Op de Amsterdamse beurs verwerken beleggers dinsdag de resultaten van onder meer de AEX-fondsen Unilever en Randstad. Levensmiddelenconcern Unilever zag de omzet in de eerste jaarhelft met bijna 15 procent stijgen ondanks de uitdagingen van een hoge inflatie en een vertragende economische groei. Het bedrijf schroefde ook zijn omzetverwachting voor het hele jaar op. Uitzender Randstad profiteerde van de krapte op de arbeidsmarkt en boekte een recordomzet in het tweede kwartaal. Het bedrijf blijft wel voorzichtig vanwege de onzekere economische ontwikkelingen rond de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne.

Een waarschuwing van Walmart zal waarschijnlijk voor koersdruk zorgen. Het grootste supermarktconcern van de Verenigde Staten verlaagde zijn winstverwachting voor het hele jaar doordat consumenten vanwege de hoge inflatie scherper op de uitgaven letten. Ook gaat de aandacht uit naar de energiecrisis in Europa. De lidstaten van de Europese Unie hebben volgens persbureau DPA een akkoord bereikt over het noodplan om 15 procent minder gas te verbruiken om zich voor te bereiden als Rusland de gaskraan verder dichtdraait. Het Russische staatsgasconcern Gazprom liet al weten woensdag de gaslevering via de pijplijn Nord Stream 1 verder te verlagen.

De AEX-index koerst af op een licht hoger begin. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië lieten dinsdag overwegend winsten zien.

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML zullen mogelijk bewegen op de resultaten van NXP. De Nederlandse chipfabrikant, die een notering heeft in New York, boekte afgelopen kwartaal flink meer omzet dankzij de aanhoudend sterke vraag naar halfgeleiders in de wereld. Het bedrijf verwacht dat die vraag de komende tijd nog sterk zal blijven.

Ook bodemonderzoeker Fugro zag de omzet en orderontvangst in de eerste jaarhelft flink stijgen, mede dankzij een sterke vraag naar zijn diensten voor windparken op zee. Het bedrijf meldde verder 116 miljoen euro te hebben opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen. Shell kondigde aan een akkoord te hebben bereikt om de overige aandeelhouders van Shell Midstream Partners, een uitbater van pijpleidingen in de VS, uit te kopen voor bijna 2 miljard dollar.

Fitnessketen Basic-Fit zal mogelijk bewegen op een verkoopadvies door Berenberg. Recyclingspecialist Envipco maakte bekend statiegeldmachines te installeren in alle 87 supermarkten van Iceland Foods in Schotland.

De euro was 1,0216 dollar waard, tegen 1,0214 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 97,97 dollar. Brentolie werd ook 1,3 procent duurder, op 106,52 dollar per vat.