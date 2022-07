Cijfers geven duidelijkheid over gevolgen inflatie voor Unilever

Unilever maakt zijn kwartaalresultaten bekend. Net als andere verzorgings- en voedingsmiddelenconcerns heeft het bedrijf te maken met hogere grondstofkosten zoals zonnebloemolie, suiker en granen. Ook energie en transport werden duurder. Daardoor stijgen producten van merken als Ola, Andrélon en Dove mogelijk verder in prijs.

Tegelijkertijd gaan consumenten mogelijk op zoek naar goedkopere producten nu de inflatie torenhoog is. Dat zou ten koste kunnen gaan van de vraag naar A-merken zoals die van Unilever.

Ook uitzender Randstad maakt zijn kwartaalcijfers bekend waarbij de aandacht uitgaat naar het verdere herstel van de coronacrisis nu bijvoorbeeld ook de horeca weer volop op zoek is naar personeel. Later op de dag geeft het uitzendbureau ook inzicht in ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, die erg krap is.