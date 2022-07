Fors verlies voor easyJet door problemen op luchthavens

De Britse prijsvechter easyJet heeft het afgelopen kwartaal een fors verlies geleden als gevolg van organisatorische problemen op luchthavens, waaronder Schiphol. Het concern leed een verlies van 114 miljoen Britse pond in het derde kwartaal van het boekjaar, omgerekend 135 miljoen euro.

De kosten als gevolg van de chaos op vliegvelden bedroegen volgens het concern 133 miljoen pond. Dat kwam onder meer door vluchten die noodgedwongen geannuleerd moesten worden omdat luchthavens de drukte niet aankonden. De oorzaak daarvan is een gebrek aan personeel. EasyJet zelf kampt ook met een groot gebrek aan mensen.

De totale omzet van easyJet nam wel toe, tot bijna 1,8 miljard pond in de afgelopen periode. Dat was boven de verwachting van analisten.

EasyJet kondigde vorige maand aan meer vluchten te gaan schrappen op Schiphol. Dat komt omdat het aantal vluchten vanaf de luchthaven moet worden verminderd. De Britse maatschappij is een van de grotere gebruikers van Schiphol en dat is ook een van de belangrijkste luchthavens voor het bedrijf. Dat geldt ook voor Londen Gatwick, waar de laatste tijd eveneens sprake is van chaos en lange wachttijden.

Eerder deze maand stapte de operationeel directeur Peter Bellew van de luchtvaartmaatschappij plotseling op. Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat dit te maken had met een meningsverschil binnen de top van het concern over de manier waarop easyJet de conflicten met vakbonden moet beslechten.