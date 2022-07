Gasunie: verlagen gascapaciteit Nord Stream 1 nu geen probleem

De woensdag geplande verlaging van de hoeveelheid gas die door de Nord Stream 1-pijplijn stroomt heeft “op dit moment geen effect”, zegt gastransporteur Gasunie. Gasunie verwijst daarbij naar een eerder rapport waarin de transporteur becijferde dat Nederland een jaar zonder Russisch gas zou kunnen.

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom schroeft vanaf woensdag de capaciteit van de pijplijn terug naar 20 procent. Volgens Moskou komt dit door onderhoud aan een turbine. Eerder was de capaciteit al op 40 procent gezet door onderhoud aan een andere turbine. Die bevindt zich in Canada, maar mag het land niet uit vanwege sancties die zijn opgelegd door de Europese Unie vanwege de inval van de Russen in Oekraïne.

“Stel dat de Nord Stream 1 open blijft, dan kunnen we de gasvoorraden beter aanvullen”, zegt een woordvoerster van Gasunie. Op dit moment zijn de Nederlandse gasreservoirs voor zo’n 60 procent gevuld, blijkt uit cijfers van het speciale gasdashboard van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Eind van de zomer zouden de gasopslagen voor 80 procent gevuld moeten zijn.

“Voorlopig komen we niet in een crisissituatie”, zegt de woordvoerster. Volgende zomer kan het echter een ander verhaal worden, zegt ze. “Dan moeten we de bergingen gaan vullen voor die winter. We hebben geen glazen bol, dan moeten we verder kijken.” Het gasverbruik is bijna een derde minder dan de afgelopen jaren. “Dus in die zin zitten we goed met de voorwaarden die de Europese Commissie heeft gesteld”, zegt de Gasunie-woordvoerster.

De 27 EU-landen werden het dinsdag eens over vrijwillige gasbesparingen van 15 procent in het komende half jaar. Daarmee wil het blok voorkomen dat huishoudens, belangrijke bedrijven en ziekenhuizen zonder verwarming komen te zitten als Rusland de gaskraan volledig zou dichtdraaien. Lidstaten kunnen ook verplichte besparingsmaatregelen invoeren als de energiezekerheid in gevaar dreigt te komen.

Gasunie becijferde eerder in juli de gevolgen van het wegvallen van Russisch gas. Zelfs als de Russen een jaar lang de gaskraan dichtdraaien, zou Nederland deze winter geen tekort hebben. Ook hoeven gebruikers niet verplicht afgeschakeld te worden. Wel moet dan onder meer de vraag naar gas niet verder stijgen, moet de capaciteit van kolencentrales niet beperkt worden en moeten de gasopslagen voor minstens 80 procent gevuld zijn. Een koude winter en een tegenvallend aanbod van de alternatieve brandstof vloeibaar gemaakt aardgas (lng) kunnen nog wel roet in het eten gooien.