Kenners: Kremlin houdt gasleveringen aan Europa laag

De Russische regering zal de gasleveringen aan Europa waarschijnlijk op lage niveaus houden zolang het conflict tussen Rusland en het Westen over de oorlog in Oekraïne voortduurt. Dat zeggen analisten die het Kremlin volgen tegen persbureau Bloomberg.

Het Russische staatsgasconcern Gazprom gaat vanaf woensdag de leveringen via de belangrijke pijpleiding Nord Stream 1 aan Duitsland verlagen naar 20 procent van het maximale niveau. Eerder had Gazprom die leveringen al verlaagd naar 40 procent. Het bedrijf wijst onderhoudswerkzaamheden aan een turbine aan als reden voor de verdere verlaging, maar critici in Europa zeggen dat Gazprom met het terugschroeven van de gasleveringen Duitsland wil straffen voor de westerse sancties tegen Rusland vanwege de invasie van Oekraïne.

Moskou zou hopen dat Europese regeringsleiders de sancties gaan heroverwegen vanwege zorgen over de schade aan de eigen economie door de beperkte gasleveringen. De Europese Commissie heeft een noodplan opgesteld om te voorkomen dat huishoudens, belangrijke bedrijven en ziekenhuizen zonder verwarming komen te zitten als Rusland de gaskraan volledig zou dichtdraaien. Daarbij zullen de EU-lidstaten vrijwillig gas besparen.

Dmitri Medvedev, voormalig Russisch president en naaste bondgenoot van Vladimir Poetin, waarschuwde dinsdag op Telegram dat de “kou er aan zit te komen” voor Europa. Medvedev heeft op sociale media vaker dreigementen geuit tegenover het Westen over de invasie van Oekraïne.

De Europese gasprijs ging dinsdag verder omhoog door de zorgen over de Russische leveringen. De prijs steeg tot boven de 200 euro per megawattuur op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs. Dat is het hoogste niveau sinds maart.