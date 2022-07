Lufthansa schrapt vluchten in Frankfurt en München door staking

Luchtvaartmaatschappij Lufthansa schrapt woensdag bijna alle vluchten in Frankfurt en München, de twee drukste luchthavens van Duitsland, vanwege een staking van het grondpersoneel. De chaos in de Europese luchtvaartsector lijkt daarmee tijdens het hoogseizoen nog groter te worden.

De Duitse vakbond Ver.di riep het grondpersoneel van Lufthansa maandag al op om het werk op woensdag 27 juli voor één dag neer te leggen. Met de waarschuwingsstaking wil de vakbond de druk op Lufthansa opvoeren om met een beter loonbod te komen voor de ongeveer 20.000 grondmedewerkers van de maatschappij.

De staking treft 678 Lufthansa-vluchten in Frankfurt en 345 vluchten in München. In totaal worden ongeveer 134.000 passagiers geraakt door de werkonderbreking. De mogelijkheden om passagiers om te boeken zijn volgens de Duitse maatschappij zeer beperkt. Lufthansa noemt de waarschuwingsstaking “onredelijk” richting de vakantiegangers. “Deze vroege escalatie van een constructieve onderhandelingsronde veroorzaakt een enorme schade”, stelde Lufthansa in een verklaring.

Ook veel vluchten tussen Amsterdam en Frankfurt en tussen Amsterdam en München gaan woensdag niet door, zo is te zien op de site van Schiphol. De staking bij Lufthansa heeft geen gevolgen voor overstapvluchten op Schiphol, verklaarde een woordvoerder van de luchthaven desgevraagd.

Lufthansa heeft voor de periode tot eind augustus al duizenden vluchten geschrapt vanwege personeelstekorten. Door de toegenomen werkdruk eisen de huidige werknemers nu meer loon. Ook de piloten van Lufthansa dreigen met stakingen in augustus als de onderhandelingen over een nieuwe loonovereenkomst geen resultaat opleveren.