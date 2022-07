Techconcern Alibaba schittert op beurs Hongkong

Techconcern Alibaba was dinsdag een grote stijger op de beurs in Hongkong met een plus van 6 procent. Het Chinese techbedrijf maakte bekend van zijn notering in Hongkong een hoofdnotering te willen maken waardoor Chinese investeerders makkelijker geld in het bedrijf kunnen steken. Nu is de hoofdnotering van Alibaba nog in New York. Ook dat blijft een hoofdnotering.

De Aziatische beurzen gingen overwegend omhoog, met alleen een min voor de Japanse Nikkei-index die rond 07.00 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent lager stond. De beurs in Hongkong ging 1,5 procent omhoog en die in Shanghai 0,8 procent. De Zuid-Koreaanse Kospi-index steeg 0,3 procent, geholpen door gunstige cijfers over de economie van dat land.

De economische groei in Zuid-Korea was in het tweede kwartaal hoger dan verwacht. In april werden een hoop coronamaatregelen in het land afgeschaft en dat was te merken door bijvoorbeeld hogere consumentenuitgaven, maar ook de overheid gaf meer uit. De sterkere groei betekent ook dat er vermoedelijk nieuwe renteverhogingen aankomen om de inflatie te beteugelen. De Zuid-Koreaanse centrale bank verhoogde de rente sinds augustus al met bij elkaar 1,75 procentpunt, maar de inflatie is nog altijd boven het doelniveau.

Behalve Alibaba kon ook de batterijenproducent Gotion High-Tech op belangstelling rekenen, maar dan op de beurs in Shenzhen. Dat bedrijf haalde haast 700 miljoen euro op door aandelen te plaatsen op de aandelenbeurs van Z├╝rich. Gotion, dat Volkswagen als grootste aandeelhouder heeft, daalde 0,4 procent. De Zwitserse beurs is de laatste tijd populair bij Chinese bedrijven. Dat komt omdat het op die beurs sinds kort makkelijker is geworden voor bedrijven met een notering in Shanghai of Shenzhen om aandelen te plaatsen.