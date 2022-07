VEH wil transparantie over netproblemen met zonnepanelen

Vereniging Eigen Huis (VEH) roept netbeheerders op om transparanter te zijn over netproblemen met zonnepanelen. Volgens de vereniging geeft nutsbedrijf Liander het goede voorbeeld met een nieuwe applicatie. De ‘Postcodechecker’ geeft aan of er problemen zijn met het terugleveren van stroom in een bepaald gebied.

“Huiseigenaren die zonnepanelen overwegen moeten gewezen worden op de risico’s van tijdelijke uitschakeling door overbelasting op het net in hun wijk”, aldus VEH.

Nederland ligt steeds voller met zonnepanelen. Op zonnige dagen wordt er daardoor soms meer elektriciteit opgewekt dan er wordt verbruikt. Hierdoor ontstaat er een piek op het elektriciteitsnet. Het net is daar echter niet op gebouwd. Om te voorkomen dat apparatuur doorbrandt, schakelt de omvormer van de zonnepanelen automatisch uit en leveren de zonnepanelen tijdelijk geen elektriciteit.

Netbeheerders werken aan het verzwaren van het stroomnet, maar daar gaat veel tijd overheen.