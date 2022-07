Webwinkel Wish krijgt verbod op het geven van nepkortingen

Webwinkel Wish is op last van concurrentiewaakhond ACM gestopt met het geven van “schijnkortingen”. Volgens de Autoriteit Consument & Markt verleidde Wish consumenten met hoge kortingen ten opzichte van prijzen die zij vermoedelijk niet had gevoerd.

“Hierdoor leek het of het om een interessante aanbieding ging, waardoor consumenten verleid konden worden tot een aankoop die ze met de juiste informatie wellicht niet hadden gedaan. Dit mag niet”, aldus de autoriteit. Een korting moet altijd een echte korting zijn, bijvoorbeeld ten opzichte van een prijs die eerder is gerekend, verduidelijkt de organisatie.

Wish moest ook stoppen met zogeheten gepersonaliseerde prijzen op zijn platform. Deze waren gebaseerd op onder meer het aankoopgedrag en de vestigingsplaats van de consument, terwijl Wish dit niet duidelijk vermeldde. “Bedrijven mogen alleen onder strenge transparantievoorwaarden gepersonaliseerde prijzen gebruiken. Zij moeten dit in ieder geval duidelijk vermelden vóór de aankoop en consumenten moeten ook begrijpen hoe hun persoonlijke gegevens de prijzen beïnvloeden”, aldus de ACM.

Wish is een dochteronderneming van het Amerikaanse ContextLogic. Dat is een groot platform dat online spullen verkoopt zoals kleding, interieurartikelen en elektronica.