WSJ: topman Thomas Gottstein van Credit Suisse gaat vertrekken

Topman Thomas Gottstein van de grote Zwitserse bank Credit Suisse gaat vertrekken. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van bronnen bij de bank. Credit Suisse komt woensdag met kwartaalcijfers naar buiten en mogelijk kan dan ook het vertrek van Gottstein aangekondigd worden, aldus de Amerikaanse zakenkrant.

Gottstein kwam in februari 2020 aan het roer te staan bij de tweede bank van Zwitserland. Onder zijn leiding was de bank verwikkeld in een reeks schandalen en is het financiële concern al enige tijd verlieslijdend. Credit Suisse had in juni nog gewaarschuwd in het tweede kwartaal opnieuw verlies te zullen lijden.

De bank moet bijvoorbeeld veel geld reserveren voor juridische procedures. Zo was de zakenbank van Credit Suisse, die optreedt als tussenpersoon of adviseur bij complexe financiële deals, betrokken bij miljardendebacles rond het omvallen van investeringsfonds Archegos en financieringsmaatschappij Greensill Capital.

De Zwitserse krant SonntagsZeitung meldde afgelopen weekend dat Credit Suisse banen wil gaan schrappen om kosten te besparen. Credit Suisse ondervindt naar eigen zeggen tegenwind vanwege de oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie en de renteverhogingen door centrale banken.