ACM: niet iedereen is zich bewust van hoger mobieldatagebruik

Veel Nederlanders lijken zich er niet altijd van bewust dat ze meer mobiel internetten. Maar als dat gebeurt kan de rekening van hun mobiele abonnement wel opeens hoger uitvallen, waarschuwt de Autoriteit Consumenten & Markt (ACM) in een update over de telecommarkt in het eerste kwartaal.

Bezien over de periode van een jaar heeft een kwart van de consumenten een rekening ontvangen die hoger is dan het reguliere maandbedrag voor het abonnement van hun mobiele telefoon. Voor 10 procent van hen was de rekening zelfs onverwacht hoog, meldt de toezichthouder.

Daarmee pakken de cijfers wel iets minder schokkend uit dan in eerdere jaren, toen er relatief nog meer mensen waren die meer kwijt waren dan hun reguliere maandbedrag. Maar de rekeningen boven het gebruikelijke bedrag zijn volgens de laatste gegevens wel hoger dan voorheen.

Het aantal gebruikte belminuten en sms’jes schommelt inmiddels al een hele tijd rond hetzelfde niveau, maar het mobiele dataverbruik blijft volgens de marktwaakhond alsmaar stijgen. In het eerste kwartaal ging het om een toename van 5 procent tot 350 miljoen gigabyte. Het aantal mobiele abonnementen liep ook op, met 486.000 naar 23,9 miljoen. Gemiddeld telden consumenten voor zo’n contract 16,80 euro per maand neer.

De ACM wijst erop dat aanbieders zelf mogen kiezen wat ze doen als een klant door zijn bundel heen gaat. Dat staat dan in de algemene voorwaarden. Een aanbieder kan bijvoorbeeld extra geld vragen voor het internetten. De kosten kunnen dan snel oplopen. Andere aanbieders vragen geen extra geld, maar verlagen de internetsnelheid voor de rest van de maand.