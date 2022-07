Bloomberg: Apple trekt topingenieur van Lamborghini aan

Apple heeft topingenieur Luigi Taraborelli van Lamborghini aangetrokken voor de ontwikkeling van zijn elektrische auto, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Taraborelli werkte twintig jaar bij de Italiaanse sportwagenmaker en was daar de laatste jaren eindverantwoordelijk voor het chassis en de rijeigenschappen van Lamborghini.

De stap is een nieuw teken dat Apples autoproject gericht is op het maken van een elektrische auto. Al jaren wordt er gespeculeerd over de zogenoemde Apple Car waarbij geruchten over het project heen en weer schieten tussen de ontwikkeling van een eigen auto en die van een besturingssysteem voor auto’s. Eerder trok Apple al ervaren krachten van Ford, BMW en Tesla aan. Daarentegen vertrokken onlangs ook enkele belangrijke werknemers van het autoproject.