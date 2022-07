Chemieconcern BASF rekent hoge energiekosten door aan klanten

Het grote Duitse chemieconcern BASF verwacht ondanks de hoge prijzen voor gas en olie een hogere winst en omzet te gaan behalen. Het bedrijf, dat bekend staat als een grootverbruiker van energie, zegt de extra kosten goed te kunnen doorberekenen aan klanten. Ook denkt BASF geen last te krijgen van mogelijke gastekorten. Als Rusland de gaskraan helemaal zou dichtdraaien, kan het concern ervoor kiezen de productie naar buiten Europa te verplaatsen.

In China wordt geen last meer verwacht van strenge lockdowns vanwege het coronavirus. Wel is BASF bang voor een lagere economische groei in vooral Europa, waardoor de beschikbaarheid van grondstoffen en betaalbare energie verder zou kunnen verslechteren.

Het chemiebedrijf rekent nu op een jaaromzet tussen de 86 miljard en 89 miljard euro, tegen een eerdere verwachting van 74 miljard tot 77 miljard euro. Over het tweede kwartaal werd een winst geboekt van 2,1 miljard euro, ruim een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. De omzet kwam uit op 23 miljard euro.