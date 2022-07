Credit Suisse lijdt zwaar verlies en vervangt topman

De Zwitserse bank Credit Suisse vervangt zijn topman Thomas Gottstein, nadat het concern voor het derde kwartaal op rij diep in de rode cijfers is gedoken. Hij wordt opgevolgd door de bankier Ulrich Koerner, een zwaargewicht in de financiële sector.

Credit Suisse leed een nettoverlies in het tweede kwartaal van 1,59 miljard Zwitserse frank, omgerekend 1,63 miljard euro. Dat kwam vooral doordat de inkomsten bij het zakenbankieren daalden en klanten geld weghaalden bij de bank.

De tegenvaller onderstreept de uitdagingen van de Zwitserse bank om uit de ergste malaise sinds de financiële crisis te komen. “Onze resultaten in het tweede kwartaal zijn teleurstellend”, zei Gottstein in een toelichting.

Credit Suisse gaf het afgelopen jaar al meerdere winstwaarschuwingen. De laatste jaren was de bank verwikkeld in een reeks schandalen en moest er veel geld gereserveerd worden voor juridische procedures.