Deutsche Bank moet kostendoelstelling loslaten

Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, waarschuwt dat het dit jaar niet lukt om een belangrijke kostendoelstelling te behalen. Ook wordt het lastiger voor het bankconcern om zijn winstdoel waar te maken. Dat komt doordat de oorlog in Oekraïne, de stijgende inflatie en juridische kwesties de kosten opdrijven, maakte de bank bekend.

De tweede helft van het jaar wordt volgens de bank lastiger omdat de economie verslechtert. Daarbij stijgen de lonen, reiskosten en stookkosten. Ook is Deutsche Bank meer kwijt aan sectorheffingen, zoals hogere bijdragen aan een reddingsfonds voor banken van de Europese Unie.

Desondanks boekte de Duitse bankkolos een winst van meer dan 1 miljard euro in het tweede kwartaal. Dat is anderhalf keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar en boven de verwachtingen van analisten. De winstsprong komt vooral door sterke prestaties van de zakentak. Daar werd geprofiteerd van hogere rentetarieven en profijtelijke vastrentende beleggingen.