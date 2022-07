Fed verhoogt Amerikaanse rente met nog eens driekwart procentpunt

De Federal Reserve heeft de rente in de Verenigde Staten opnieuw met 0,75 procentpunt opgeschroefd. De beleidsmakers van de Amerikaanse koepel van centrale banken menen dat dit harde ingrijpen nodig is om de inflatie onder controle te krijgen. Half juni verhoogde de Fed de rente ook al met 0,75 procentpunt. Sinds begin jaren tachtig heeft de centrale bank niet meer zo snel de rente verhoogd.

In een toelichting geeft de Fed aan de inflatie zeer aandachtig te volgen. De oorlog in Oekraïne zorgt voor een toename van de inflatie en tegelijkertijd voor druk op de economische activiteiten, aldus de beleidsmakers. De uitgaven van bedrijven en consumenten zijn daardoor iets afgenomen, merkt de centrale bank op, maar de arbeidsmarkt is nog altijd sterk. Daarmee geeft de Fed aan dat er ruimte was voor nog een forse verhoging.

Door de rentestap staat de beleidsrente op 2,25 tot 2,5 procent. De verhoging was unaniem, in tegenstelling tot de vorige stap. Toen was een beleidsmaker niet overtuigd van de noodzaak van zo’n grote verhoging. Volgende renteverhogingen zullen volgens de Fed “passend” zijn, wat erop lijkt te duiden dat de centrale bankiers scherp op de inflatiecijfers letten.

De aandelenmarkten reageerden nauwelijks op de renteverhoging omdat die overeenkwam met de verwachtingen. De dollar daalde wel iets in waarde ten opzichte van de euro.

Later op woensdag geeft Fed-president Jerome Powell nog een toelichting op het rentebesluit.