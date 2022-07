Grote banken VS verwachten economische recessie in eurozone

De grote Amerikaanse banken Goldman Sachs en JPMorgan Chase verwachten een recessie in de eurozone, vanwege de tegenwind van de hoge inflatie, de zorgen over Russische gasleveringen aan Europa en de renteverhogingen door de Europese Centrale Bank (ECB).

Economen van Goldman denken dat de economie van het eurogebied dit lopende derde kwartaal al krimpt met 0,1 procent, gevolgd door een min van 0,2 procent in het vierde kwartaal. Een recessie wordt gedefinieerd als twee kwartalen met krimp op rij. Goldman denkt wel dat er weer groei is in 2023.

JPMorgan denkt dat de economie van de eurolanden in het vierde kwartaal gaat krimpen en ook in het eerste kwartaal van volgend jaar. Goldman wijst ook op de politieke onrust in Italiƫ en de afzwakkende wereldeconomie. Volgens de zakenbank zal vooral in Duitsland en Italiƫ de recessie merkbaar zijn. De bank sluit niet uit dat de neergang nog groter kan worden als de Russische gasleveringen ernstiger verstoord worden, de Amerikaanse economie in een recessie belandt en de onrust rond Europese staatsschulden toeneemt.