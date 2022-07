Hotelconcern Hilton profiteert van opleving vraag naar reizen

Hilton Worldwide, bekend van de Hilton-hotels en merken als DoubleTree by Hilton, denkt dit jaar meer winst te kunnen behalen dan eerder aangenomen. Het lukt het Amerikaanse hotelconcern namelijk om flink te profiteren van de opleving van de vraag naar reizen.

Nu de coronalockdowns in de meeste landen zijn opgeheven, trekken veel mensen er weer op uit. Hotels krijgen daardoor na twee magere coronajaren eindelijk weer meer mensen over de vloer. Bij Hilton vertaalt zich dit ook in de cijfers. Er zijn veel meer gasten dan een jaar terug.

Omdat de resultaten in de voorbije maanden beter waren dan eerder verwacht, rekent het hotelconcern voor heel dit jaar nu op mogelijk meer dan 1,2 miljard dollar winst. Eerder lag de prognose nog op een nettoresultaat van 1 tot net iets minder dan 1,1 miljard dollar.

De laatste tijd maken economen zich ook veel zorgen over de kans op een recessie in grote economie├źn. Dat zou de vraag naar reizen weer kunnen doen afnemen. Topman Christopher Nassetta van Hilton vertrouwt er niettemin op dat het herstel bij zijn bedrijf de rest van het jaar doorzet.